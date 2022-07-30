18 yaşındaki Zehra'yı öldürüp gölete attılar: Örtbas etmeye çalıştılar!

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye mahallesinde bulunan bir eğlence mekanının yapay göletinde 18 yaşındaki Zehra Bayır ölü bulundu. 24 Temmuz Pazar günü yaşanan olayda, ihbar üzerine olay yerine giden Jandarma ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. İfade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan iş yeri sahibi İlamber İlter’in de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniçağ'dan Büşra İlarslan'ın haberine göre, Zehra’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan ailesi tarafından teslim alındıktan sonra memleketi Konya'da toprağa verildi.

Ölüm haberi üzerine Milas’a geldiklerini anlatan Zehra’nın yakın akrabası şöyle konuştu:

“Zehra’nın ölüm haberini ilk önce babaannesi haber alıyor. Zehra’nın babası ile birlikte Muğla’ya geçtik. Biz Milas yoluna giderken karakol komutanını aradık. O da bizi Adli Tıp Kurumu'na yönlendirdi. Adli Tıp Kurumu’na gittik. Burada bulduğumuz bir hocanın numarasını aradık. Böyle olaylarda hoca da götürülüyormuş. Bilgimiz yok bir şey öğrenebiliriz belki diye.

Hoca, cenazeyi almaya gidenin bir arkadaşı olduğunu ve ondan öğrendiği kadarıyla Zehra’nın balta ya da satır gibi bir şey ile kafasına darbe aldığını söyledi. Sonra tespit etmemiz gerekiyordu. Zehra’nın babası fenalık geçirdi, teşhis için girecek gibi değildi, ben girdim. Kolunda annesinin isminin yazdığı dövmesinden teşhis ettik. Bu olayı herkes duysun, suçlular cezasını alsın, başka canlar yanmasın”

Olaya ilişkin Yeniçağ’a konuşan D.Y., Zehra’nın, ölü bulunduğu mekanda çalıştığını ve mekana gelen bir müşteri tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Cinayetin iş yeri sahibi İlamber İlter ve çalışanları tarafından örtbas edilmeye çalışıldığını kaydeden D.Y., Zehra’nın darp edildiğini ve başından yaralandığını öne sürdü.