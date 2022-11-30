18 yaşındaki Elif Işık cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde yaşayan ve İzmir'de tedavi gördüğü öne sürülen katil zanlısı Ahmet Emre Irmak (24) gece geç saatlerde kendi anne ve babası ile birlikte yaşayan eşi Elif Irmak’ın (18) da bulunduğu baba evine gitti.

Gece 02.00 sıralarında eşini sürükleyerek evden çıkaran Ahmet Emre Irmak genç kadını 150 metre ilerideki baba evine götürmeye çalıştı.

Fakat daha evden 50 metre uzaklaşmadan boş bir arsanın yanında genç kadını boğazından ve göğsünden bıçakladı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Irmak'ın evdeki tartışma sırasında kendisine müdahale etmek isteyen babası Hikmet Irmak'ı da bacağından bıçakladı. Olayın ardından anne Nazan Irmak polisi arayarak cinayeti haber verdi.

Otopside darp izleri

Sözcü'nün haberine göre, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde otopsisi yapılan genç kadının vücudunda darp izlerine de rastlandı. Genç kadının annesi İpek Çimen ve babası Adem Çimen hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Genç kızın cenazesi buradan alınarak baba evine götürüldü. Anne İpek Çimen "En ağır şekilde cezalandırılsın. Dışarı çıkamasın" diye konuştu.

Cenaze defnedilmek üzere memleketi Afyon'un Çay ilçesine bağlı Kocabeyli Köyü'ne götürüldü.

'En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum'

Çiftin yaklaşık bir yıl önce evlendikleri öğrenildi. Aynı tekstil firmasında işçi olarak çalışan iki gencin burada tanıştıkları, birkaç ay sonra ise evlendikleri kaydedildi. Evlilik sırasında 17 yaşında olan Elif Irmak'ın ailesinin izni ile resmi nikâh kıyabildiği belirtildi.

Baba Adem Çimen otopsi çıkışında yaptığı açıklamada, “Olayı gece jandarma haber verdi. O şekilde öğrendim. Bir yıl önce evlendirdik. Kızımı istedi, ben de verdim. Benim rızamla evlendiler. Kızım çok istedi ben de kıramadım. Severek evlendiler. Düğün Pınarkent'te oldu. Eşimle birlikte bir tekstil fabrikasında çalışıyordu. Damat da orada çalışıyordu. Orada tanışmışlar. Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Devletimize güveniyorum. En ağır cezayı alsın istiyoruz. Bir baba olarak çok kötü durumdayım. Çok üzgünüm. Evlat benim evladım can benim canım” ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Katil zanlısı Ahmet Emre Irmak'ın jandarmada ifade verdiği ve pişman olduğuna dair bir şey söylemediği ileri sürüldü.

Diğer yandan Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Katil zanlısının uyuşturucu ticareti nedeniyle suç kaydı bulunduğu ve İzmir’de uyuşturucu tedavisi gördüğü ileri sürüldü.