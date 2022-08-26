18 yaşındaki eczane çalışanı vurularak öldürüldü

İstanbul Beşiktaş Etiler'de meydana gelen olayda bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Burak Arat, ilaç siparişini götürmek için işyerinden çıktığı esnada yanına gelen husumetlisi tarafından sırtından vurularak öldürüldü.

Burak Arat'ın husumetlisi olduğu ifade edilen kişi, Arat'ı konuşma bahanesiyle dışarıya çağırdı. Bir süre sonra şahıs ile Arat arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan şahıs silahını çıkartarak gence doğrulttu. Bir süre genci kovalayan şahıs, silahla 5 el kurşun sıktı.

Daha sonra saldırgan, kendisini bekleyen beyaz renkli plakasız bir motosiklete binerek kaçtı.

Olayın ardından sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda plakasız beyaz bir motosikletle gelen ve kaçan kasklı şahısların kimlikleri tespit edildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)