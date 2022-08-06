17'ncisine gerek kalmadı: Meclis'te 16 kez 'sınavların incelenmesi' talep edilmiş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) son 12 yılda tam 16 kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı sınavların incelenmesini talep edildi. Ancak KPSS skandalı patlak verene kadar talepler reddedildi ve iddialar araştırılmadı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, konuyla ilgili bugüne kadar CHP 11, İYİP 3, MHP 1 ve HDP 1 kez Meclis araştırması istedi. Önergelerde, KPSS ve diğer sınavlardaki şaibe iddialarının açığa çıkarılması, ÖSYM'nin sorunlarının ve alınması gereken önlemlerin tespiti, sınavlardaki hataların nedenlerinin bulunması, hak kaybına uğrayanların tespiti ve mağduriyetlerinin giderilmesi gibi talepler yer alıyordu.

Eylül 2010'da da eski bakanlar Kenan Tanrıkulu, Sabahattin Çakmakoğlu ve Tuğrul Türkeş'in de aralarında bulunduğu MHP'li 22 milletvekili de ÖSYM'deki usulsüzlüklerin araştırılmasını istemişti. Önergeler ya gündeme alınmadı ya da iktidar oylarıyla reddedildi. 12 yıl önceki KPSS skandalında da Devlet Denetleme Kurulu (DDK) araştırma yapmış, ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan istifa etmişti.