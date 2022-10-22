17 yaşındaki Yiğit evde ölü bulunmuştu: Öğretmenin ifadesi ortaya çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 17 yaşındaki Yiğit Kalpak Almanca öğretmeni H.G.'nin evinde ölü bulunmuştu.

Polis ekipleri evdeki incelemede Kalpak'ın üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi. H.G. ile diğer 5 kişi gözaltına alınarak Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA'nın haberine göre, gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve uyuşturucuyu herkesin kendisinin aldığını söyleyen H.G, "Telefonla arayıp, bana gelmek istediklerini söylediler. Ben de eve davet ettim. Ancak kimsenin ölümünden sorumlu değilim" dedi.

Kan örnekleri ve ifadeleri alınan Almanca öğretmeni H.G ile Kalpak'ın 5 arkadaşı, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edildi.

Dün Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Yiğit Kalpak'ın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.