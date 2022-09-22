17 yaşındaki Nuray’ın katili Taner Bektaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Antalya'da eski nişanlısı tarafından boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray Demir davasında cumhuriyet savcısı, sanık hakkında 'çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi verilmesini ve hiçbir indirim uygulanmamasını talep etti.

Edinilen bilgilere göre, 18 Mart tarihinde 17 yaşındaki Nuray Demir’i öldüren 30 yaşındaki Taner Bektaş, ‘çocuğun kasten öldürülmesi’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle üçüncü kez hakim karşısına çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Taner Bektaş, tutuklu bulunduğu Antalya E Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı.

Hiçbir indirim yapılmaması talep edildi

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaasında, Bektaş’ın ‘çocuğun kasten öldürülmesinden’ ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesini ve hiçbir indirim uygulanmamasını talep etti. Savcılık mütalaasının ardından Bektaş'ın avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)