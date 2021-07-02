17 yaşındaki lise öğrencisi inşaatın 6. katından düştü

Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde lise öğrencisi 17 yaşındaki Olgun D. 30 Haziran'da 9 katlı inşaatın 6. katından havalandırma boşluğuna düştü. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Olgun D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aynı inşaatta çalışan Olgun D.’nin babası Ahmet D. kendisinin 5. katta bulunduğu sırada bir ses duyduğunu ve baktıklarında oğlunun düşmüş olduğunu gördüklerini söyledi. Ahmet D. oğlunun yardım etmek için inşaata bugün geldiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Bu düzen devam ettikçe son olmayacak'

Solcu Liseliler Samsun da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Çocukların okuyamadığı, tacize uğradığı ve iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği bu düzen de bunun bir örneğini de bugün Samsun'da yaşadık" diyen Solcu Liseliler açıklamada "9 katlı inşaatın 6. katından düşen 17 yaşındaki sıra arkadaşımız Olgun D. hiç çalışmaması gerekirken, şu an hayat mücadelesi veriyor. Çocuk işçiliğin her gün arttığı bu tabloda bu yaşanan olayda ilk değil ve bu düzen devam ettikçe son olmayacak" ifadesini kullandı.