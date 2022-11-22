17 yaşındaki Kader'i öldüren zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 5 arkadaşıyla Keçiören'in Ovacık Mahallesi'ne giden Kader Yiğit, arkadaşı Y.B'nin (18) ateşlediği öne sürülen tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.B, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren Y.B, tutuklanarak cezaevine götürüldü. Kader Yiğit'in ailesinin avukatının kasıt bulunduğunu iddia ettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.