17 yaşındaki Gülseren Mamuş'un katiline 'takdir' indirimi

İstanbul’da bir çocuk annesi, 17 yaşındaki Gülseren Mamuş'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 32 yaşındaki Suat Özlüer’e, takdir indirimi uygulanarak "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Savcı, Özlüer’in ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istemişti.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 15 Eylül 2021 tarihinde, imam nikahıyla birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi, 17 yaşındaki Gülseren Mamuş’u silahla vurarak öldürdükten sonra intihar süsü vermeye çalıştığı iddia edilen tutuklu sanık Suat Özlüer’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Suat Özlüer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılıyla katıldı.

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Özlüer’in olay günü alkollü bir şekilde maktul ile tartıştığını, oda içerisinde 2 el ateş ettiğini ve çocuk olan maktulü tabancayla vurarak öldürdüğünü kaydetti. Savcı, sanığa verilecek cezada indirim yapılmasını gerektirecek bir neden olmadığını belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Suat Özlüer, mahkemedeki savunmasında, “Eşime ateş etmedim. 1-2 ateş ettiğim doğru, ancak eşime yönelik eylemim olmamıştır. Tabancayı sehpanın üzerine bıraktım. Eşimle konuşmaya çalıştım. 10-15 dakika kadar sonra lavaboya geçtim. Tam ışığı yakıp içeri geçecekken bir el ateş sesi duydum. Tuvalete girmeden eşimin bulunduğu yere gittim. Eşimi yerde gördüm. Bağırarak yardım talebinde bulundum. Hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Kaçmadım. Saklanmadım. Ancak yetiştiremedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Şikayetçilerin avukatları ise sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Takdir indirimiyle müebbet verildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Suat Özlüer’e, oyçokluğuyla "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, daha sonra cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak takdir indirimi yaptı ve bu cezayı müebbet hapse düşürdü. Sanık Özlüer’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Üye hakim beraat yönünde şerh koydu

Üye hakimlerden biri ise sanığın beraatı ve tahliyesine karar verilmesi gerektiği yönünde muhalefet şerhi koydu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık ile maktulün imam nikahıyla birlikte yaşadıkları ve bir çocukları olduğu belirtildi. İddianamede, olay günü maktulün kendisini aldattığını iddia ettiği kocasıyla tartıştığı, tartışma sırasında Gülseren Mamuş'un başından silahla vurulduğu, sanığın ağır yaralanan maktulü yaralı halde kucağına alarak sokaktan geçen bir aracı durdurup hastaneye götürdüğü anlatıldı.

İddianamede, dini nikahla birlikte yaşadığı 17 yaşındaki Gülseren Mamuş’u tabanca ile vurarak öldürdüğü belirtilen sanık Suat Özlüer’in, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. (ANKA / Fahrettin Öztürk)