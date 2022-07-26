17 yaşındaki çocuk çalıştığı inşaatta düşen asansörün altında kalarak hayatını kaybetti

Afyon'da 17 yaşındaki M.D, çalıştığı inşaatta 5. kattan düşen yük asansörünün altında kalarak yaşamını yitirdi.

İnşaata çalışan M.D.'nin üzerine henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 5. kattaki yük asansörü düştü. M.D'nin asansörün altında kaldığını gören diğer çalışanlar ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. M.D.’nin cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayın ardından başlatılan incelemede ise gözaltına alınanların olduğu belirtildi. (İHA)