17 yaşındaki Arda Güler tarihe geçti

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertliler, 78. dakikada Arda Güler’in golüyle 3-2 öne geçti.

17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’deki profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu.

Arda, Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a attığı 5. golde de asisti yapan isim oldu. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.