17 müdürün istifasının perde arkasında 'Erdoğan mitingi' çıktı

Diyarbakır'da 17 ilçenin Milli Eğitim müdürünün istifasının İl Milli Eğitim Müdürü tarafından istenmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim 2022 günü Diyarbakır'daki mitingine katılım sağlanması için ilçe milli eğitim müdürleriyle toplantı yaptı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, toplantıda, her ilçe milli eğitim müdürünün 10 okul müdüründen sorumlu olacağı, bu müdürlerin Erdoğan'ın mitingi için her okuldan müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve memur olmak üzere en az 10 kişiyi mitinge getirmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

'Mitingden selfie çekip göndereceksiniz'

Ancak talimat bununla da sınırlı kalmadı. Murat Küçükali’nin; öğretmenlerin miting alanından selfie çekmelerini, bu fotoğrafları okul müdürüne göndermelerini, okul müdürlerinin ilçe müdürleriyle paylaşmalarını, ilçe müdürlerinin de bu fotoğrafları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşmasını istediği iddia edildi.

'Toplantının ses kaydı alındı'

İddiaya göre toplantıdaki bu konuşmalar ve talimatların ses kaydı bazı İlçe Milli Eğitim müdürlerince kayıt altına alındı. Siyasi bir partinin mitingine eğitimcilerin katılmasını doğru bulmayan bazı müdürler bu duruma karşı çıktı ve Murat Küçükali'nin ses kaydı eğitim camiasında hızla yayıldı.

'Ayrı ayrı istifalarını istedi'

Küçükali, ses kaydının kim tarafından alındığını tespit edemeyince bu durumdan sorumlu tuttuğu 17 ilçe Milli Eğitim müdürünün ayrı ayrı istifalarını istedi. Zan altında bırakılan müdürler de istifa dilekçelerini sundu.

'Çilingirlerle kapı açıldı, evraklara el konuldu'

Eğitim Bir Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin, görev ve yetkilerini aşarak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü’nün makam odasını çilingir ile açtırıp, çekmece ve dolaplardaki evraklara el koyduğunu; Mevlana Ortaokulu Müdürü R.A.'nın WhatsApp grubundan kaynak kitap tavsiyesinde bulunduğu için açığa alındığını, ardından da görev yerinin değiştirilerek cezalandırıldığını ifade etti.

'Yargı kararıyla dönenlere mobbing'

Ramazan Tekdemir, yargı kararıyla görevlerine iade edilen il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yönetici pozisyonundaki kişilere oda ve görev vermeyerek mobbing uygulandığını, dengi olmayan alt görev dayatmalarında bulunduğunu belirtti.

Tekdemir, İl Milli Eğitim Müdürü tarafından okul öncesi öğrenciler için oluşturulan konteynır sınıfların ihalesini alan kişiler lehine eksik yapılan işlerin kabulü için imza yetkisi olanlara baskı yapıldığı iddialarına da açıklık getirilmesini istedi. Temel eğitimde 10 bin okul projesi için gelen ödeneklerin mevzuata aykırı biçimde proje kapsamında olmayan okullara aktarıldığını ileri sürdü.