17 Ağustos yaklaşırken: Türkiye'de 9 milyondan fazla konutun deprem sigortası yok

17 Ağustos Marmara Depreminin yıl dönümü yaklaşırken, ülke genelinde 9,2 milyon, İstanbulda da 1,6 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor.

Binlerce can kaybına ve milyarlarca dolar ekonomik zarara yol açan depremin ardından 23 yıl geçmesine rağmen deprem sigortalı konut sayısı her geçen yıl artsa da hâlâ istenilen seviyelere ulaşılamadı.

AA'nın aktardığına göre halihazırda Türkiye genelindeki 20 milyon 32 bin konuttan yüzde 53,90’ı, yani 10 milyon 795 bin 698 konut için deprem sigortası yaptırıldı. Henüz 9 milyon 236 bin 302 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor.

Ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 840 bin konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 62,90lık oranla 4 milyon 302 bin 607 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.

En düşük bölge Karadeniz

Marmara Bölgesini, yüzde 54,60 ile Ege, yüzde 49,20 ile İç Anadolu, yüzde 48,70 ile Doğu Anadolu, yüzde 48,30 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 47,20 ile Akdeniz ve yüzde 44,40 ile Karadeniz izledi.

Büyükşehirlerin sigortalılık oranları, İstanbulda yüzde 61,90a, İzmirde yüzde 58,50ye, Ankarada yüzde 56,10a, Bursada yüzde 57,40’a ve Antalyada yüzde 53,40a ulaştı.

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller yüzde 84,10 ile Bolu, yüzde 82,10 ile Yalova ve yüzde 78,70 ile Tekirdağ olurken, sigortalılık oranının en düşük olduğu iller yüzde 14,20 ile Hakkari, yüzde 31,10 ile Gümüşhane ve yüzde 31,90 ile Muş olarak belirlendi.

22 yılda 1,2 milyar TL ödendi

DASK'ın kurulduğu Eylül 2000den bu yana meydana gelen depremler sonrasında hasar sahiplerine 1 milyar 248 milyon lira ödemede bulunuldu. Uzmanlarca büyük bir deprem beklenen ve ekonominin başkenti olarak adlandırılan İstanbulda sigortalılık oranı Marmara Bölgesi ortalamasının üzerine çıkmış durumda.

Megakentte bulunan 4 milyon 153 bin konutun 61,9unun sigortalı olduğu görülürken, deprem sigortası bulunmayan konut sayısı ise 1 milyon 582 bin 505 adet olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, depreme karşı konutlara DASK yaptırılması, riskli binaların güçlendirilmesi ve gerekirse dönüştürülmesi çağrısında bulunuyor.