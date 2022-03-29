16 yıl önce kayıp ihbarı yapılmıştı: Eşi tarafından öldürülmüş

Niğde Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde yaşayan ve hakkında 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarı yapılan Serap Başer'in durumu şüpheli bulunarak akıbeti tekrar araştırılmaya başlandı.
Kayıp ihbarının yapıldığı gün Serap Başer'in kocası Ali Başer'le kavga ettiği, Ali Başer’in olay gecesi Leşkırı mevkiindeki tarlasına at arabasıyla gübre taşıdığı bilgisine ulaşan ekipler, araştırmasını tarla ve çevresinde yoğunlaştırdı. Kadının cesedinin söz konusu tarlanın 300 metre ilerisinde başka birine ait tarladaki kullanılmayan 130 metrelik artezyen kuyusuna atılmış olabileceği değerlendirildi.
20 gün kazı ve sondaj çalışması yapan ekipler, yaklaşık 70 metre derinliğinde kemik parçaları buldu. Serap Başer'in kocası tarafından öldürüldüğü, cesedinin artezyen kuyusuna atıldığı tespit edildi.
Öte yandan Ali Başer'in 2008 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (ANKA)