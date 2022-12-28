16 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te

HDP Eş Genel Başkanı ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar ile CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un aralarında bulunduğu 15 milletvekiline ait 16 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Sancar ve Özkoç'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır."

Gelen fezlekeler arasında CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 2 dosyası bulunuyor. (AA)