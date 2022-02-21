16 yaşındaki Arda Güler'i 11 köşe yazarı yazdı: Spor medyasının gündemi

Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de çıkan 16 yaşındaki Arda Güler maça damga vurdu. Arda Güler'in performansı spor medyasının bir numaralı konusu oldu. Köşe yazarları Arda Güler'i yazdı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşması 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal tarafından ilk 11'de şans verilen 16 yaşındaki Arda Güler maça damgasını vurdu. Gösterdiği performans sosyal medyada ve spor medyasının bir numaralı konusu oldu.

Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arda Güler, "Tam 3 yıl önce bugün Fenerbahçe’min kapısından içeri girmiştim. İlk günden beri hayallerini kurduğum forma ile bugün sahada ilk kez 11’de sahaya çıkmak büyük bir gurur benim için. Hayallerim için çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim..." dedi.

Odatv'nin haberine göre işte spor yazarlarının Arda Güler yorumu:

FANATİK

Mehmet Demirkol: Arda gerçekten yaşının çok üzerinde bir olgunluk ve soğukkanlılıkla yeteneklerini sonuna kadar sergiliyor. Tisserand’ın gol yapamadığı serbest vuruş ‘asist’inin hızı, ivmesi, gol gölgesine düşüşü Alex ayarındaydı desem abartmış olmam. İlk 45 dakikada topu ayağına yapıştırdı. Hiç basit hata yapmadı, geri pas yapmadı. Hep doğru yere hareketlendi ve doğru yerde topa buluştu. Böyle bir oyuncuyu iki santrfor arkasında ’10’da görmezsek çok yazık olur. Bunu yapmalı.

Faik Çetiner: Arda Güler sahanın en iyisiydi. Kısa zamanda bu takımın Emre Belezoğlu’su olur. Penaltı öncesi kazandığı topla pozisyonu yoktan var etti. Devre golsüz bittiğinde takıma protesto yok, alkış vardı.

Haşim Şahin: Sahi, böylesi bir cevheri, yani Arda Güler gibi gencecik pırlantayı bu güne kadar neden değerlendirmedi bu hocalar, bu hocalara nasıl "İyi teknik direktör" diyelim şimdi biz? Yada Rossi'nin performansından 64 dakika memnun kalan bir hocanın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olması az biraz da olsa gülümsetmiyor mu sizi de?

Serkan Akcan: Arda, yüksek özgüveni, topa yatkınlığı, yeteneği ile dün gece Kadıköy’ü aydınlatan Fenerbahçeli futbolcuydu. Oyunda kaldığı 73 dakikaya 14/22 ikili mücadele, 6/8 adam geçme, yüzde 90 pas isabeti, 9 sahipsiz top kazanma ve 3 top kapma istatistiğiyle görkemli bir performansa imza attı.

HÜRRİYET

Uğur Meleke: Arda içinse ayrı bir parantez açmak lazım: Gösterişsiz bir ışıltısı var genç adamın. Göz alıcı bir sadelik. Faul yaptığı rakibini yerden kaldırıyor. Kendisine faul yapıldığında hemen kalkıp atışı kullanma derdinde. Haksız kazanç peşinde değil. İlk penaltı vuruşu öncesi tüm tribünler onun ismini haykırırken mahcubiyetle yere bakışını da sevdim, gol sonrası Serdar Dursun’u ilk kutlayan olmak için koşturmasını da. Dört gün sonra 17 yaşına giriyormuş genç adam. Umarım önümüzdeki 15-20 yıl onu konuşuruz, onu yazarız. Sadece iyi futbolcu değil, aynı zamanda ahlaklı bir birey, iyi bir vatandaş olarak da faydalı olur Dünya’ya.

Arda'yı dün öne çıkaran unsurlardan biri de sorumluluktan kaçmamasıydı. İlk devrede 11 kez ikili mücadele kazanmış. Kendisine 4 faul yapılmış, 4 de başarılı çalım denemesi olmuş. Topu her ayağına aldığında dripling deniyor. Ürkmüyor, cüret ediyor her şeye. Nazar eğmesin sana genç adam.

MİLLİYET

Uzay Gökerman: Dün sıkışan oyunu çözen yine takipçiliği ile Arda Güler oldu. Kaptığı topun penaltı asistine dönüşmesiyle Fenerbahçe’nin çok aradığı galibiyetin kapısını araladı.

Bütün tribünlerin penaltıyı atması için Arda diye bağırması da zaten taraftarın hakkı kime teslim ettiğine dair bir işaretti.

Tolga Ersarı: Fenerbahçe – Hatayspor maçı için ‘’ Vasat Futbol ‘’ başta olmak üzere, bu anlamı ifade edebilecek birçok başlık kullanabilirdim. Ama o zaman, ilk kez ilk on birde sahaya çıkan ve karşılaşmanın yıldızı olan on altı yaşındaki Arda Güler’e haksızlık olurdu.

İlk yarısı izleyenleri sıkıntıdan patlatan, ikinci yarısı ise nispeten hareketlenen maçın her iki yarısında da top ayağına geldiğinde bir fark ortaya koyan isim oldu genç Arda Güler. Nitekim onun ikinci yarıda oyun zekâsı ve takipçiliği sonucu kaptığı top, penaltıyla sonuçlandı ve Fenerbahçe’nin ilk golü geldi.

HABERTÜRK

Serdar Ali Çelikler: Arda Güler... Büyük futbol yeteneği. Sadece 16 yaşında 11'de başladığı için değil, tepeden tırnağa topçu olduğu için Fenerbahçeliler için umut kaynağı. En çok da boş koşu yapan Berisha'ya "nasılsa top kaybı yapar" diye pas atmayışını sevdim. Oyun zekası üst düzey. Allah nazardan saklasın. Kalan tüm maçlarda 11'de başlasın. Çağtay Kurukalıp nispeten rahat rakip karşısında fena değildi. 2 tane net gol pozisyonuna dönüşen savunma hatası yaptı. Referansları iyi değil. Sakatlık geçmişi de olumsuz tablo. Biraz daha bekleyelim onun için. Burak Kapacak, Vitor Hoca'dan sonra Zeki Göle'den de İsmail Hoca'dan da forma alamıyorsa futbol bilgisini sorgulamalı.

FOTOMAÇ

Gürcan Bilgiç: Bakmayın siz, "Kaybedeceksek, gençlerle kaybedelim" diyenlere...

Aynı kişiler 21 yaşındaki Berke'yi linç ettiler, evden çıkamaz hale getirdiler.

Günümüzün tabela seyircileri için ne sahadaki mücadelenin anlamı var, ne de gencecik çocukların ayakları titrerken yapacağı hatalara tahammülleri...

16 yaşındaki çocuğumuz için, yıllar önce Salih Uçan'a kullandığım kelimeleri seçeceğim.

O zaman "Aman sakın vazgeçme, çalış ve asla yetinme.

Bu genç yaşında taşımakta zorlanacağın bir yükü aldın omuzlarına.

Kendin ve ailen adına yola devam edeceksen güçlü kalacaksın. Yolun açık olsun" diyeceğim.

Maçın galibiyetle bitmesi, bundan sonraki maçlarda İsmail Hoca'nın da önünü açacaktır.

Bu seçeneklerde ısrar etmesi, kırgın Fenerbahçe taraftarını tribünlere çekecek, genç oyuncularının mücadelesinde kendi kalplerini aratacaktır.

Bir umut lazımdı bu takıma, bu pırıltılar, "karanlık" sezona biraz olsun ışık getirir.

Emre Bol: Kendini futbolcu sananların yanında nasıl da parladı Arda? Mücadele etti, top kaptı, elinden gelenin fazlasını yaptı. Yüzde 90'lara varan pas isabetiyle oynadı. Çağtay'ı da atlamayalım. O da Arda'dan sonra en çok adam eksilten oyuncu oldu. Fenerbahçe belki şampiyon olamayacak, müzesine tek bir kupa götüremeyecek ama bence gelecek sezona değerli bir hazineyle başlayacak. Kimlerin gönüllerde taht kurduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi size soracağım; bu sezon Mesut'u mu daha çok sevdiniz Arda'yı mı?

SABAH

Ömer Üründül: Arda yine oyun görüşü ve teknik kapasitesiyle başarılı bir performans sergiledi. Takımda ilk defa 11'de görev almasına rağmen Çağtay da ileriye dönük olumlu mesajlar verdi. İsmail Kartal'ın ilk maçındaki köşe yazımın içeriğinde "Birçok futbolcu güçsüz. Nasıl olsa iddia da kalmadı artık, gençlere yer ver'' dedim. 'İsmail hoca gençleri oynat' da yazımın başlığıydı. Ama Arda'yla Çağtay yeni akla geldi.

SÖZCÜ

Ercan Taner: Arda yine oyun görüşü ve teknik kapasitesiyle başarılı bir performans sergiledi. Takımda ilk defa 11'de görev almasına rağmen Çağtay da ileriye dönük olumlu mesajlar verdi. İsmail Kartal'ın ilk maçındaki köşe yazımın içeriğinde "Birçok futbolcu güçsüz. Nasıl olsa iddia da kalmadı artık, gençlere yer ver'' dedim. 'İsmail hoca gençleri oynat' da yazımın başlığıydı. Ama Arda'yla Çağtay yeni akla geldi.