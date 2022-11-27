16 meslek için belge zorunluluğu getirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi almayan 16 meslek sahibi, 1 Ocak 2023'ten itibaren çalışamayacak.

Kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya imalatçısı, mobilya döşemecisi, ayakkabı imalatçısı, ayakkabı kesimcisi, saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı mesleklerinde belge şartı 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Mesleki Eğitim Kanunu'na göre; ustalık belgesi alanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacak.

Söz konusu 16 meslekle birlikte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıftaki meslek sayısı 204’e yükselmiş olacak.