16 gazeteciyi tutuklayan hakim ve savcı tayin edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'yle 5 bin 75 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5 bin 426 hâkim savcının görev yeri değiştirildi. Görev yeri değiştirilen savcılar arasında 20'si Kürt gazeteci olmak üzere 22 kişi hakkında soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı Nilgün Kürkaya da bulunuyor.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 17 Haziran 2020 kararnamesiyle Diyarbakır Bismil İlçe Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Kürkaya, görev yeri Bismil olmasına rağmen Diyarbakır'da bu yıl içinde gazeteciler hakkında açılan soruşturmayı yürüttü. Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamındaki suçları soruşturan savcıların bulunduğu katta odası bulunmayan adliyede, adliyenin ilk katında kendisine tahsis edilen isminin bulunmadığı bir odada soruşturmayı yürüttü. Adeta merdiven altı bir yerde gözaltı kararı veren Kürkaya'nın TMK kapsamında soruşturmaları yürüten savcılar varken neden görevlendirildiği anlaşılmazken, görev yeri değiştirilenler arasında 16 gazeteci hakkında tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimi Yunus Emre Kılıçlar da bulunuyor.

Soruşturmayı yürüten Nilgül Kürkaya İzmir Cumhuriyet Savcılığı’na tayin edilirken 16 gazeteci hakkında tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimi Yunus Emre Kılıçlar da Sakarya Ferizli hakimi olarak atandı.