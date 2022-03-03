'16 bin yabancı paralı asker Ukrayna'ya gidiyor'

Ukrayna'ya dünyanın farklı yerlerinden 16 bin paralı askerin gideceği öne sürüldü.

Haber Merkezi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, 16 bin yabancı paralı askerin Ukrayna için savaşacağını iddia etti.

Zelenskiy, bu askerler için ayrı bir lejyon kurulmasına dair geçtiğimiz günlerde bir kararname imzalamıştı.

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