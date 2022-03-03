Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, 16 bin yabancı paralı askerin Ukrayna için savaşacağını iddia etti.
Zelenskiy, bu askerler için ayrı bir lejyon kurulmasına dair geçtiğimiz günlerde bir kararname imzalamıştı.
Umut Bekcan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
'16 bin yabancı paralı asker Ukrayna'ya gidiyor'
Ukrayna'ya dünyanın farklı yerlerinden 16 bin paralı askerin gideceği öne sürüldü.
Haber Merkezi
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, 16 bin yabancı paralı askerin Ukrayna için savaşacağını iddia etti.
Zelenskiy, bu askerler için ayrı bir lejyon kurulmasına dair geçtiğimiz günlerde bir kararname imzalamıştı.