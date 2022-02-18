16-18 yaş grubunda Turkovac uygulaması başladı

Covid-19 aşısı Turkovac'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde, 16 ile 18 yaş aralığında uygulanmasına başlandı. Çalışmaya kronik rahatsızlığı bulunmayan 16-18 yaş grubundaki gönüllüler katılabilecek.

Sputnik'in haberine göre, çalışma kapsamında gönüllülerin bir kısmına Turkovac, bir kısmına CoronaVac aşısı uygulanacak. Ankara Şehir Hastanesi'nde pilot olarak başlayan uygulamanın gelecek hafta Ankara ile birlikte toplam 14 şehirdeki sağlık merkezlerinde yapılması planlanıyor.

Konuya dair konuşan Aşı Enstitüsü Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara şunları söyledi:

"16-18 yaş arası 500 gönüllü çalışma grubuna dahil edilecek. Gönüllülerin daha önce aşı olmamış ve Kovid-19 geçirmemiş olması gerekiyor. Çalışma gereği gönüllülerin bir kısmına KoronaVac, bir kısmına Turkovac aşısı yapılacak ve Turkovac'ın ergenler üzerindeki etkinliği ortaya çıkacak. Belirlenen sayıda gönüllüye ulaşılıp, aşılama yapılınca bir alt yaş grubuna inilecek"