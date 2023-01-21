15'ler için İstanbul buluşması: Her şeyi değiştirmek için TKP'de örgütleniyoruz

Türkiye Komünist Partisi, "Mustafa Suphilerin katledilişinin 102. yılında eşitlik, özgürlük ve yurtseverlik mücadelesini yükseltmek için partide örgütleniyoruz" açıklamasında bulundu.
TKP Gönüllüsü olunması için yapılan çağrıyla duyurulan etkinlik 29 Ocak Pazar 15:00'de Salon Figaro'da olacak.
Mustafa Suphilerin katledilişinin 102. yılında eşitlik, özgürlük ve yurtseverlik mücadelesini yükseltmek için partide örgütleniyoruz📩https://t.co/R28q4gEXI7— TKP (@tkpninsesi) January 21, 2023
🗓️29 Ocak Pazar⏰15:00📍Salon Figaro (Dr. Cemil Bengü Cd. No:15 Kat:6 Kâğıthane/İstanbul)
#TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/Ilfu7qvZ1G