'150 yıl önce İstanbul Havalimanı'nın iç hatlar terminalinden Mekke'ye gidiyorduk'

Yeni Akit Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, 100-150 yıl önce İstanbul Havalimanı'nın iç hatlar terminalinden Mekke, Sırbistan ve Varna'ya gidildiğini savundu.

TV100'de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü üstlendiği Taksim Meydanı adlı programda sığınmacı konusu tartışılırken görüşlerini aktaran Hacı Yakışıklı benzetme yapmaya çalışırken sosyal medyanın diline düştü.

Hacı Yakışıklı, 100-150 yıl önce İstanbul Havalimanından Mekke’ye iç hatlardan uçulduğunu anlatarak, “Suriye, Irak gibi devlet yoktu 100 yıl önce; Şam vardı, Halep vardı, Musul vardı, Kerkük vardı. Bu beldelerin tamamı Türkiye devletinin İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlar terminalinden uçağa bindiğiniz zaman Mekke'ye Sırbistan'a Varna'ya gidiliyordu” ifadelerini kullandı.