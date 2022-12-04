15 yaşındaki Melike'yi öldüren 'eski nişanlı' tutuklandı

Aksaray'da "eski nişanlısı" Muhammet Kılıç (22) tarafından öldürülen Melike Arıbaş (15), bugün toprağa verildi.

Saldırıda kızını korumak isterken başından yaralanan baba Doğanay Arıbaş (42) ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

İfadesinde "Nişanlımı başkasına yar etmem" dediği öğrenilen Muhammet Kılıç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

ANKA'nın haberine göre Aksaray'da yaşayan Melike Arıbaş, dün ailesiyle birlikte gittiği bir yakının nişan töreninde, "eski nişanlısı" Muhammet Kılıç (22) tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitirmişti.

Melike Arıbaş ile Muhammet Kılıç’ın bir yıl önce nişanlandığı, 3 ay nişanlı kaldıktan sonra da ayrıldıkları bildirildi. Muhammet Kılıç'ın bu ayrılıktan sorumlu tuttuğu baba Doğanay Arıbaş ile daha önce kavga ettiği, baba Arıbaş’ın bu olay nedeniyle Kılıç’tan şikayetçi olduğu ve Kılıç hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kızını kurtarmak isterken başından yaralanan Doğanay Arıbaş, yapılan tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

Saldırıda yaşamını yitiren Melike Arıbaş'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün öğle saatlerinde Çimeli Köyü’nde kılınan cenaze namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olaydan sonra gözaltına Muhammet Kılıç'ın, polise verdiği ilk ifadede, “Nişanlımın ailesi beni istemiyordu. Gözdağı vermek için ateş ettim. Nişanlımı başkasına yar etmem” dediği öğrenildi.

Pişman olduğunu söyleyen Kılıç’ın, Melike Arıbaş’ın babası Doğanay Arıbaş ile yaşadıkları kavganın ardından kendisini korumak amacıyla tabanca taşımaya başladığını söylediği bildirildi. Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi ve çıkartıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.