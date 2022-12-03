15 yaşındaki çocuk başından vurularak öldürüldü

Saat 14.00 sıralarında Aksaray merkeze bağlı Taş Pazar Mahallesi’nde meydana gelen olaya göre, 15 yaşındaki Melike Arıbaş, ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti. Arıbaş, bir süre sonra nişana gelen Muhammet Kılıç’ın (22) silahlı saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre, Arıbaş saldırıda başından vuruldu. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş da başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba- kızdan Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan ve Melike'nin "ayrıldığı nişanlısı" olduğu söylenen Muhammet Kılıç’ı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu.

Gözaltına alınan Muhammet Kılıç’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.