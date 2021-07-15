15 Temmuz'un yanıtlanmayan soruları: Rehin sanılan isim o görüntülerde neler yapıyordu?

Cemaat'e yönelik 69 ayrı dava açan, Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın ifadesini almak istediği için görevden alındığı öne sürülen savcı Necip Cem İşçimen'e ilişkin bir yazı kaleme alan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, dikkat çeken soruları gündeme getirdi.

Pehlivan, "Ankara’daki hangi çok kritik bürokrata gözaltı yapacakken engellendi?, "Önemli isimlerle yaptığı güvenlik toplantısında, kimin 15 Temmuz’daki hangi kamera kayıtlarını gördüğünü söyledi? Rehin sanılan o isim o görüntülerde neler yapıyordu?" sorularını sordu.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"15 Temmuz’un perde arkasına dair çok şey bilenlerden biri kuşkusuz Necip Cem İşçimen. 69 ayrı FETÖ davası açan, Yurtta Sulh Konseyi’ni isim isim deşifre eden, dönemin Ankara Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu Başsavcıvekili’ydi.

2017’de kızağa çekildi. Şimdi suskun.

Ama Savcı İşçimen, keşke bir gün şu konulara açıklık getirse:

1- Hulusi Akar ve Hakan Fidan’ın 15 Temmuz’a dair ifadelerini almak istediği için mi görevden alındı?

2- Ankara’daki hangi çok kritik bürokrata gözaltı yapacakken engellendi? FETÖ kumpasları döneminde Emniyet Genel Müdürü olan o bürokrata operasyon yapmaması için kimler tarafından arandı?

3- Önemli isimlerle yaptığı güvenlik toplantısında, kimin 15 Temmuz’daki hangi kamera kayıtlarını gördüğünü söyledi? Rehin sanılan o isim o görüntülerde neler yapıyordu?

4- “Akıncı Üssü’nde kimi bulursak alalım” talimatını o vermesine rağmen, Adil Öksüz neden kendisine değil de başka adliyeye teslim edildi?

5-Darbe girişiminin ertesi günü, Hulusi Akar’la birlikte Çankaya Köşkü’ne gelen Mehmet Dişli aslında nasıl gözaltına alındı? Dişli’nin Çankaya Köşkü’nde olduğunu dönemin Ankara Başsavcısı Harun Kodalak’a kim ihbar etti?"