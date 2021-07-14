İçişleri Bakanı Soylu, "15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik" dedi.
Soylu, "Aynı dönemde 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik" iddiasında bulundu.
soL - Tekirdağ
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'15 Temmuz sonrası 135 bin operasyon düzenlendi, 312 bin gözaltı yapıldı'
İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz sonrası Cemaat'e yönelik operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Soylu, "15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik" dedi.
Soylu, "Aynı dönemde 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik" iddiasında bulundu.