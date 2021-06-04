15 milyon liraya mâl olan botanik parkı, otlak oldu

Ordu'da AKP'li belediyenin, 2016 yılında 15 milyon TL'ye mal ettiği 116 dönümlük Botanik Parkı’nı “şehir hastanesi yapılacağı” gerekçesiyle yıkmasının üzerinden 5 yıl geçti. Ordulu doğaseverler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, parklarının harabeye dönmesine tepki gösterdi. Hayvanların otlama alanı haline dönüşen bölgenin yeniden düzenlenerek halkın kullanımına açılabileceğini söyleyen Ordulular, "Burası rant, birilerine peşkeş çekme anlamında düşünülmemeli. Ordu'nun yeşil, nefes alınabilecek bir alana gereksinimi var. Burası, millet bahçesi diye övünüyorlar, işte size alan. Bir yer aramaya gerek yok" dediler.

ANKA'dan Berkay Varol'un haberine göre, Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'ya bağlı Eskipazar mevkiinde, AKP'li belediye; 2016 yılında 15 milyon TL maliyetle Botanik Park inşa etti. Park, “şehir hastanesi yapılacağı” gerekçesiyle yıkıldı. Ancak daha sonra, şehir hastanesinin Botanik Park arazisinin üzerine yapılmasından vazgeçildi. Hastanenin, Ordu Üniversitesi tarafından tahsis edilen alan üzerine yapılması planlandı. Yıkılıp atıl hale gelen Botanik Parkta ise 5 yıldır havyanlar otluyor.

5 yıldır atıl bırakılan parklarının akıbetini merak eden Ordulular, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Botanik Park yeniden düzenlenmesini istedi. Parkın içindeki havuzların kırık olduğunu, yolların bozulduğunu, yoğun yağış olduğunda ise sular altında kaldığını belirten Ordulu doğaseverler, harcanan 15 milyon TL'nin çöpe gittiğini söyledi.

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, parkın yıllardır hayvanların otlama alanı olarak kullanıldığını belirtti. Botanik Park'ın Ordu'da yeşil alan oluşturmak için yapıldığını vurgulayan Gönül, "Parkın yok edilmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Yani Botanik Park, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne 5'inci kez hayvan otlağı olarak kullanılmaya devam ediyor. Şehir hastanesi yapılacağı söylenerek yıkılıp çöplük haline getirilen bu arazinin, hastanenin buraya yapılmayacağı kesinleşti" dedi.

Botanik Park'ın akıbeti konusunda sessiz kalınmasını kabul etmediklerini söyleyen Gönül, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde şöyle seslendi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet Bahçesi projesi yapmaya çalıştığı, algı yanıltması yarattığını biliyoruz. Millet Bahçesi için yer aramaya gerek yok. Bu alan çığlık atıyor. Yeniden nefes alınacak bir yeşil alana dönüştürülmelidir. Bu alanın botanik park yapılması için harcanan milyonlarca lira çöpe gitti. Harcanan para 15 milyon TL. 5 yıl önceki 15 milyon TL çöpe gitti."