'15 bin sığınmacının vatandaşlığı iptal edildi' denilmişti, resmi açıklama geldi

15 bin sığınmacının vatandaşlığının toplu olarak iptal edildiği iddiaları sonrası açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türk vatandaşı olduktan sonra da milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğini bozan, terörle irtibatı ve iltisaklı oldukları tespit edilenlerin vatandaşlığının iptali yoluna gidilmektedir. Bu tespitler sonrası yapılan değerlendirmeler fert fert yani bireysel olarak yapılmakta olup toplu vatandaşlık iptali söz konusu değildir. Tüm bu işlemler yargı denetimine de tabidir" denilirken, "Hal böyle iken bugün bazı basın yayın organlarına yansıyan '15 bin sığınmacının vatandaşlığı iptal edildi' haberleri kesinlikle doğru olmayıp, tamamen uydurmadır" ifadesi kullanıldı.