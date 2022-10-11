15 askerin istismar edildiği iddiası Meclis gündemine taşındı

Sakarya Garnizon Komutanı Kurmay Albay Fahri Can Çağlar’ın 15 askere istismarda bulunduğu iddiası Meclis gündemine taşındı.
HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, Milli Savunma Bakanlığı'na verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt talep etti:
- 2002-2022 yılları arasında askerde, askerlere taciz, tecavüz, istismar, işkence ve kötü muamele uyguladığı için görevden uzaklaştırılan asker sayısı kaçtır? Bu kişilere uygulanan diğer yaptırımlar nelerdir?
- Sakarya eski Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kaç yıl ve nerelerde görev yapmıştır? Görevi boyunca hakkında açılan soruşturma ve inceleme olmuş mudur?
- 15 Askere yönelik istismar iddiasıyla 7 Ekim 2022’de tutuklanan Sakarya eski Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar hakkında yürütülen bir idari soruşturma mevcut mudur?
- Sakarya eski Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar’ın önceki dönemlerde askerlik görevi yaptığı yerlerde istismar iddialarına dair yeni bir inceleme başlatacak mısınız?
- Sakarya eski Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar’ın Binbaşı iken habercisi olan Taha Y’nin intiharı hakkında devam eden bir soruşturma mevcut mudur? Son istismar tutuklamasından sonra intihar hakkında yeni bir soruşturma başlatacak mısınız?
- Sakarya eski Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar’ın görevi boyunca birlikte çalıştığı kaç kişinin intihar ettiğine ilişkin bir soruşturma başlatacak mısınız?
- Askerlikte istismar ve taciz iddialarını dikkatle ve ivedilikle inceleyen bir mekanizma kurulacak mıdır?
- 2002-2022 yılları arasında askerde iken şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdiği, intihar ettiği veya doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği iddia edilen asker sayısı kaç olmuştur? Askerlikte yaşanan bu yaşam kayıplarının tümü için ayrı ayrı soruşturma açılmakta mıdır?
- Askerlerde intihar eğilimini arttıran nedenleri azaltma ve önleme amaçlı sunulan hizmetler ve psikolojik destekler nelerdir?