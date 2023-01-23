147 günlük vekiller emekli aylığı talep ediyor: Gerekçe 'can güvenliği'

Milletvekillerine tanınan emeklilik haklarından yararlanabilmek için en az iki yıl süreyle vekillik yapmak gerekiyor. Yani 7 Haziran 2015 seçimlerinde vekil seçilip 1 Kasım 2015’te Meclis’e giremeyenler bu haktan yararlanamamıştı.

Bu dönemde 147 gün vekillik yapanlar, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasa teklifinde kendileri için düzenleme eklenmesini istiyor.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre bu dönemde vekillik yapanlar EYT ile ilgili yasa teklifine ek yapılması için kulise başladı.

Haberde bu vekillerin emekli aylığıyla ilgili ‘can güvenliği’ esprisi yaptığı da aktarıldı. Söz konusu eski vekillerin, yaşadıkları sürece kendilerine emekli vekil aylığı verilmezken ölümleri halinde eş ve çocuklarına verilmesindeki çelişkiye dikkat çekerek, "Can güvenliğimiz yok. Eşlerimiz için ölümüz canlı olmamızdan daha değerli" şeklinde espri yaptığı ifade edildi.