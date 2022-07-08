14 Temmuz öncesi kafesler boşaltıldı

Hayvanları Koruma Kanunu’na göre Satış izni olan işyerleri, çip takılacak olan evcil hayvanları doğal çiftlik ortamında internet üzerinden satışa çıkaracak. Yasağa uymayan işletmelere Hayvan başına 2 bin 43 TL para cezası verilecek.

Hürriyet'ten Emin Mert Kırarslan'ın haberine göre vitrindeki kafesler içinde tutulan hayvanlar artık yok. Konunun tarafları ise değişikliği anlattı:

Çipten bulunacak

Hüseyin Gökçe Meşe (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı): "Ben de hayvanların görsel olarak küçük alanlarda tutulup satılmasına üzülüyordum. Toplumda böyle bir hassasiyet vardı. Bize talepler geliyordu. Artık pet shop’larda bu hayvanlar bulundurulmayacak. Üretim yerlerinde çiplenip sahiplerine teslim edilerek satış olacak. Öncesinde çipleme zorunluluğumuz yoktu. Yeni kanunla böyle bir zorunluluk getirildi. Araştırmalara göre, önceden insanlar yaz tatilinde çocuklarına karne hediyesi olarak kedi-köpek gibi canlıları alıyorlardı. Tatil bitiminde maalesef aileler çocuklarını 3-4 aylık dönemde mutlu ettikten sonra bu can dostlarımızı sokağa bırakma yoluna gidiyor. Bu çipler sayesinde sokakta bulunan bir hayvanın kime ait olduğu, hangi tarihte nerede üretildiği, hangi aşıları olduğu bilinebilecek. Hayvanları sahiplenip onların sokağa bırakılmaması ve üzücü olaylar olmaması için böyle bir yola gidildi."

İnternete de denetim

Murat Sun (Bir AVM’de pet shop sahibi): "Bence geç kalınmış bir yasak. ‘Biz dostlarımızı satmayız’ diye sloganımız var. Yasaklansın ama satış yapılacak yerler de denetim altına alınsın istiyoruz. Özellikle internete denetleme gelsin istiyoruz, örneğin bugün sektörümüzle ilgili ilaçlar internette satılıyor ama normalde ilaç internette satılmaz. Ne yazık ki insanlar satıyor. Müşteriler internette güvenilir olmayan yerlerden ucuz diye ürün satın alıyor."

