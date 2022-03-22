14 öğrencinin bulunduğu filika alabora oldu

Rize’nin Derepazarı ilçesinde eğitim amaçlı kullanılan can filikası alabora oldu. Filika içerisinde bulunan 14 üniversite öğrencisi ve 1 eğitmen kendi imkanlarıyla filikayı terk etti.

Olay ilçeye bağlı Tersane mahallesi açıklarında meydana geldi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde öğretim gören 14 öğrenci, gemi battığında kullanılacak olan ‘can filikası’ içerisinde eğitim aldığı sırada sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü filika ters döndü. Filika içerisinde bulunan ve dalgıçlık eğitimleri olan öğrenciler kendi çabaları ile filikadan dışarıya çıktı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkan öğrenciler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)