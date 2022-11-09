14 bin lira istediler: Milli sporcular turnuvaya katılamadı

Antalya'da düzenlenen 2022 Avrupa Satranç Turnuvası'na katılmak isteyen milli sporcu Ilgın Destina ile Irmak Tuanna kardeşlerden 14’er bin lira katılım ücreti istendi. Ücreti ödeyemedikleri için turnuvada yer alamayan sporcuların annesi Serpil Alişanoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu'nun bu uygulamasının akıldışı olduğunu söyledi.

Antalya Körfez gazetesinden Engin Korkmaz'ın haberine göre, Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan milli sporcu Ilgın Destina Nurdoğan ile aynı turnuvada Türkiye onuncusu olan Irmak Tuanna Nurdoğan da turnuvaya katılmak istedi. Ancak iki kardeş aldıkları cevap karşısında şok oldu.

Kişi başı 14 bin lira istendi

Milli sporcu olan 11 yaşındaki Ilgın Destina Nurdoğan ile 13 yaşındaki kardeşi Irmak Tuanna Nurdoğan’ın ailesinden kişi başı 14 bin lira katılım ücreti istendi. Federasyonun talebi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan aile, istenen parayı yatıramadı. Başarılı sporcuların annesi Serpil Alişanoglu, federasyonun uygulamasının akıldışı olduğunu söyledi.

Federasyon sözünü tutmadı

Türkiye Satranç Federasyonu'nun resmi internet sayfasından yapılan duyuruda, milli sporcuların Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na ücretsiz katılacağına dair açıklama yapıldığını belirten Alişanoglu, "Yapılan duyuruda milli sporcuların tüm masraflarının federasyon tarafından karşılanacağı belirtiliyordu. Biz de buna inanarak kızlarımızı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğini düşünüyorduk. İstenen meblağ karşısında şok olduk. Kızlarımıza karşı mahcup durumdayız" dedi.

'Paranız yoksa turnuvaya katılmayın' dediler

Federasyon yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler sonucu 14 bin liranın 11 bin liraya düşürüldüğünü ifade eden Serpil Alişanoglu, "Bu parayı da karşılayamayacağımızı söyleyince bize 'Paranız yoksa turnuvaya katılmayın' cevabını verdiler. Milli sporcu olan iki kızımın Avrupa Şampiyonası'na katılması için cebimden en az 22 bin lira harcamam mı gerekiyor? Buradan da anlaşılıyor ki, bu turnuvaya yeteneği olan değil parası olan katılıyor. Maalesef spora bakış açıları bu!" şekline konuştu.

Çok sayıda aile mağdur oldu

Bu konuda çok sayıda ailenin ve sporcunun mağdur olduğuna dikkat çeken Alişanoglu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız milli sporcu ve satranç konusunda yetenekleri var. Yaşadığımız şehirde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılmak için mili sporcu olan kızlarımdan para isteniyor. Yetenekli sporcuları söyle mi destekliyorlar, böyle mi sahip çıkıyorlar gençlere? Çok sayıda milli sporcu, yüksek ücret yüzünden bu turnuvaya katılmadı. Yeteneğine bakılmaksızın parayı yatıran sporcular arasından şampiyon seçecekler"