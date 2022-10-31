131 milletvekilinin sesi çıkmadı, işte listesi

2022 biterken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) vatandaşın temsilcisi 580 milletvekilinin 1 yılda nasıl çalıştığı verilere yansıdı. AKP’nin 286, CHP’nin 134, HDP’nin 56, MHP’nin 48, İYİ Parti’nin 37, TİP’in dört, Demokrat Parti ve Memleket Partisi’nin iki, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi’ninse bir. Bunun yanında beş tane de bağımsız vekil bulunuyor.

131 vekilin sesi çıkmadı

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, temsil edilen 14 siyasi partinin 10’nun genel başkanı da milletvekili olarak görevli. Bu 10 vekil de çıkarıldığında Meclis’te aktif görevli vekil sayısı 570. Meclis kayıtlarına göre aktif görevli 570 vekilden 131’ni 2022’de Meclis Genel Kurulu’nda hiç konuşmadı. Yani yıl biterken yaklaşık yüzde 22’sinin sesi hiç duyulmadı.

Büyük çoğunluğu AKP'li

Konuşmayan 131 vekilden 106’sı AKP’li olurken geriye kalan 25 vekil muhalefet partileri ve bağımsızlardan oluştu. CHP’nin yedi, HDP’nin beş, MHP’nin yedi, İYİP'in üç ve Demokrat Parti’nin bir milletvekili hiç konuşmadı. Ayrıca bağımsız iki vekil de konuşmayanlar arasında.

CHP’nin konuşmayan yedi vekilinden biri Deniz Baykal’ın gerekçesi 'rahatsızlığı' olarak verildi. Öte yandan HDP’nin beş milletvekilinden biri dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanması nedeniyle konuşamayan vekiller arasında.

Öte yandan bazı milletvekilleri 2018’deki yemin töreninin ardından bir daha söz almadı. Meclis verilerine göre 2022’de konuşmayan vekillerin isimleri ve son olarak konuştukları tarihler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Abdullah Doğru – Adana – Aralık 2021

Yakup Taş – Adıyaman – Kasım 2021

Muhammed Fatih Toprak – Adıyaman – Nisan 2021

İlknur İnceöz – Aksaray – Yemin Töreni 2018

Yalçın Akdoğan – Ankara – Aralık 2021

Ali İhsan Arslan – Ankara – Yemin Töreni 2018

Barış Aydın – Ankara – Yemin Töreni 2018

Mehmet Naci Bostancı – Ankara – Haziran 2021

Hacı Turan – Ankara – Aralık 2021

Yıldırım Tuğrul Türkeş – Ankara – Yemin Töreni 2018

Fatih Şahin – Ankara – Yemin Töreni 2018

Sena Nur Çelik – Antalya – Aralık 2019

Metin Yavuz – Aydın – Aralık 2021

İsmail Ok – Balıkesir – Şubat 2020

Fetani Battal – Bayburt – Şubat 2020

Fehmi Küpçü -Bolu – Aralık 2021

Yasin Uğur – Burdur – 2020

Bayram Özçelik – Burdur – Katip Üye – Aralık 2021

Efkan Ala – Bursa – Mayıs 2021

Ahmet Kılıç – Bursa – Aralık 2021

Osman Mesten – Bursa – Aralık 2021

Vildan Yılmaz Gürel – Bursa – Aralık 2021

Feyzi Berdibek – Bingöl – Aralık 2020

Vahit Kiler – Bitlis – Haziran 2020

Ayşe Keşir – Düzce – Aralık 2021

Fahri Çakır – Düzce – Aralık 2021

Mehmet Mehdi Eker – Diyarbakır – Kasım 2021

Fatma Aksal – Edirne – Aralık 2021

Selami Altınok – Erzurum – Aralık 2021

Emine Nur Günay – Eskişehir – Aralık 2021

Harun Karacan – Eskişehir – Yemin Töreni 2018

Derya Bakbak – Gaziantep – Aralık 2021

Mehmet Sait Kirazoğlu – Gaziantep – Aralık 2021

Ahmet Uzer – Gaziantep – Aralık 2018

Müslüm Yüksel – Gaziantep – Aralık 2021

Ali Şahin – Gaziantep – Ocak 2021

Cihan Pektaş – Gümüşhane – Aralık 2021

Kadir Aydın – Giresun – Aralık 2021

Sabri Öztürk – Giresun – Aralık 2021

Husret Dinç – Hakkari – Aralık 2020

Hacı Bayram Türkoğlu – Hatay – Aralık 2020

Abdulkadir Özel – Hatay – Ocak 2021

Celalettin Güvenç – Kahramanmaraş – Nisan 2021

Hakkı Köylü – Kastamonu– Temmuz 2018

Mehmet Özhaseki – Kayseri – Yemin Töreni 2018

Selahattin Minsolmaz – Kırklareli – Kasım 2021

Mustafa Kendirli – Kırşehir – Aralık 2021

Mehmet Akif Yılmaz – Kocaeli – Aralık 2021

Tahir Akyürek – Konya – Aralık 2021

Abdullah Ağralı – Konya – Kasım 2021

Gülay Samancı – Konya – Aralık 2021

Mustafa Hilmi Dülger – Kilis – Haziran 2021

Hakan Kahtalı- Malatya– Aralık 2021

Tamer Akkal- Manisa – Aralık 2021

Murat Baybatur – Manisa – Aralık 2021

Mehmet Ali Özkan – Manisa – Temmuz 2020

Cengiz Demirkaya – Mardin – Aralık 2020

Mehmet Emin Şimşek – Muş – Aralık 2020

Mustafa Açıkgöz – Nevşehir – Aralık 2021

Yücel Menekşe – Nevşehir – Aralık 2021

Metin Gündoğdu – Ordu – Haziran 2021

Şenel Yediyıldız – Ordu – Aralık 2021

Muhammed Avcı – Rize – Aralık 2021

Kenan Sofuoğlu – Sakarya – Aralık 2018

Recep Uncuoğlu – Sakarya – Aralık 2020

Ahmet Demircan – Samsun – Şubat 2021

Çiğdem Karaaslan – Samsun – Aralık 2021

Mehmet Habib Soluk – Sivas – Aralık 2021

Osman Ören – Siirt – Aralık 2020

Çiğdem Koncagül – Tekirdağ – Aralık 2021

Özlem Zengin – Tokat – Aralık 2020

Muhammet Balta – Trabzon – Ekim 2021

Adnan Günnar – Trabzon – Aralık 2019

Mehmet Altay – Uşak – Yemin Töreni 2018

Abdulahat Arvas – Van – Aralık 2021

Meliha Akyol – Yalova – Aralık 2021

Ahmet Büyükgümüş -Yalova – Aralık 2021

Polat Türkmen – Zonguldak – Aralık 2021

Ahmet Sami Ceylan – Çorum – Yemin Töreni 2018

Ahmet Mücahit Arınç – İstanbul – Aralık 2021

Mustafa Ataş – İstanbul – Aralık 2020

Aziz Babuşcu – İstanbul – Yemin Töreni 2018

Volkan Bozkır – İstanbul – Kasım 2021

Nurettin Canikli – İstanbul – Aralık 2021

Vedat Demiröz – İstanbul – Yemin Töreni 2018

Fatih Süleyman Denizolgun – İstanbul – Aralık 2021

Müşerref Pervin Tuba Durgut – İstanbul – Haziran 2021

Canan Kalsın – İstanbul – Aralık 2020

Erkan Kandemir – İstanbul – Haziran 2021

Mehmet Doğan Kubat – İstanbul – Kasım 2020

Mihrimah Belma Satır – İstanbul – Ekim 2021

Fatma Betül Sayan Kaya – İstanbul – Aralık 2020

Zafer Sırakaya – İstanbul – Aralık 2021

Hasan Turan – İstanbul – Aralık 2021

Serap Yaşar – İstanbul – Aralık 2021

Ahmet Hamdi Çamlı – İstanbul – Aralık 2021

Şirin Ünal – İstanbul – Aralık 2020

Hulusi Şentürk – İstanbul – Aralık 2021

Ceyda Bölünmez Çankırı – İzmir – Aralık 2021

Hamza Dağ – İzmir – Temmuz 2020

Binali Yıldırım – İzmir– Aralık 2018

Zemzem Gülender Açanal – Şanlıurfa – Aralık 2021

Mehmet Ali Cevheri – Şanlıurfa – Aralık 2021

İbrahim Halil Yıldız – Şanlıurfa – Temmuz 2018

Halil Özcan – Şanlıurfa – Aralık 2021

Rizgin Birlik – Şırnak – Aralık 2020

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Ahmet Haluk Koç -Ankara – Yemin Töreni 2018

Deniz Baykal – Antalya – Yemin Töreni 2018 (Rahatsızlığı mevcut)

Faik Öztrak – Tekirdağ – Aralık 2020

İlhan Kesici -İstanbul – Aralık 2021

Gürsel Tekin – İstanbul – Aralık 2019

Selin Sayek Böke – İzmir – Kasım 2021

Kamil Okyay Sındır – İzmir – Ekim 2021

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Berdan Öztürk – Ağrı – Aralık 2021

Feleknas Uca – Batman – Aralık 2021

Semra Güzel – Diyarbakır – Aralık 2020 (Tutuklu)

Pero Dundar – Mardin – Aralık 2021

Sıdık Taş – Siirt – Aralık 2021

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Muharrem Varlı – Adana – Aralık 2021

Erkan Haberal – Ankara – Aralık 2021

Mustafa Baki Ersoy – Kayseri – Aralık 2021

İbrahim Ethem Sedef -Yozgat – Aralık 2021

Memet Bülent Karataş – İstanbul Milletvekili – Aralık 2021

Edip Semih Yalçın – İstanbul – Nisan 2020

İzzet Ulvi Yönter – İstanbul – Aralık 2021

İYİP

Koray Aydın – Ankara – Aralık 2021

Lütfü Türkkan – Kocaeli – Temmuz 2021

Ahmet Çelik – İstanbul – Şubat 2020

Demokrat Parti (DP)

Cemal Enginyurt – Ordu – Aralık 2021

Bağımsız

Mensur Işık – Muş – Aralık 2019

Fatih Mehmet Şeker -İstanbul – Kasım 2018