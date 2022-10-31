131 milletvekilinin sesi çıkmadı, işte listesi

2022 biterken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) vatandaşın temsilcisi 580 milletvekilinin 1 yılda nasıl çalıştığı verilere yansıdı. AKP’nin 286, CHP’nin 134, HDP’nin 56, MHP’nin 48, İYİ Parti’nin 37, TİP’in dört, Demokrat Parti ve Memleket Partisi’nin iki, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi’ninse bir. Bunun yanında beş tane de bağımsız vekil bulunuyor.
131 vekilin sesi çıkmadı
Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, temsil edilen 14 siyasi partinin 10’nun genel başkanı da milletvekili olarak görevli. Bu 10 vekil de çıkarıldığında Meclis’te aktif görevli vekil sayısı 570. Meclis kayıtlarına göre aktif görevli 570 vekilden 131’ni 2022’de Meclis Genel Kurulu’nda hiç konuşmadı. Yani yıl biterken yaklaşık yüzde 22’sinin sesi hiç duyulmadı.
Büyük çoğunluğu AKP'li
Konuşmayan 131 vekilden 106’sı AKP’li olurken geriye kalan 25 vekil muhalefet partileri ve bağımsızlardan oluştu. CHP’nin yedi, HDP’nin beş, MHP’nin yedi, İYİP'in üç ve Demokrat Parti’nin bir milletvekili hiç konuşmadı. Ayrıca bağımsız iki vekil de konuşmayanlar arasında.
CHP’nin konuşmayan yedi vekilinden biri Deniz Baykal’ın gerekçesi 'rahatsızlığı' olarak verildi. Öte yandan HDP’nin beş milletvekilinden biri dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanması nedeniyle konuşamayan vekiller arasında.
Öte yandan bazı milletvekilleri 2018’deki yemin töreninin ardından bir daha söz almadı. Meclis verilerine göre 2022’de konuşmayan vekillerin isimleri ve son olarak konuştukları tarihler şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Abdullah Doğru – Adana – Aralık 2021
Yakup Taş – Adıyaman – Kasım 2021
Muhammed Fatih Toprak – Adıyaman – Nisan 2021
İlknur İnceöz – Aksaray – Yemin Töreni 2018
Yalçın Akdoğan – Ankara – Aralık 2021
Ali İhsan Arslan – Ankara – Yemin Töreni 2018
Barış Aydın – Ankara – Yemin Töreni 2018
Mehmet Naci Bostancı – Ankara – Haziran 2021
Hacı Turan – Ankara – Aralık 2021
Yıldırım Tuğrul Türkeş – Ankara – Yemin Töreni 2018
Fatih Şahin – Ankara – Yemin Töreni 2018
Sena Nur Çelik – Antalya – Aralık 2019
Metin Yavuz – Aydın – Aralık 2021
İsmail Ok – Balıkesir – Şubat 2020
Fetani Battal – Bayburt – Şubat 2020
Fehmi Küpçü -Bolu – Aralık 2021
Yasin Uğur – Burdur – 2020
Bayram Özçelik – Burdur – Katip Üye – Aralık 2021
Efkan Ala – Bursa – Mayıs 2021
Ahmet Kılıç – Bursa – Aralık 2021
Osman Mesten – Bursa – Aralık 2021
Vildan Yılmaz Gürel – Bursa – Aralık 2021
Feyzi Berdibek – Bingöl – Aralık 2020
Vahit Kiler – Bitlis – Haziran 2020
Ayşe Keşir – Düzce – Aralık 2021
Fahri Çakır – Düzce – Aralık 2021
Mehmet Mehdi Eker – Diyarbakır – Kasım 2021
Fatma Aksal – Edirne – Aralık 2021
Selami Altınok – Erzurum – Aralık 2021
Emine Nur Günay – Eskişehir – Aralık 2021
Harun Karacan – Eskişehir – Yemin Töreni 2018
Derya Bakbak – Gaziantep – Aralık 2021
Mehmet Sait Kirazoğlu – Gaziantep – Aralık 2021
Ahmet Uzer – Gaziantep – Aralık 2018
Müslüm Yüksel – Gaziantep – Aralık 2021
Ali Şahin – Gaziantep – Ocak 2021
Cihan Pektaş – Gümüşhane – Aralık 2021
Kadir Aydın – Giresun – Aralık 2021
Sabri Öztürk – Giresun – Aralık 2021
Husret Dinç – Hakkari – Aralık 2020
Hacı Bayram Türkoğlu – Hatay – Aralık 2020
Abdulkadir Özel – Hatay – Ocak 2021
Celalettin Güvenç – Kahramanmaraş – Nisan 2021
Hakkı Köylü – Kastamonu– Temmuz 2018
Mehmet Özhaseki – Kayseri – Yemin Töreni 2018
Selahattin Minsolmaz – Kırklareli – Kasım 2021
Mustafa Kendirli – Kırşehir – Aralık 2021
Mehmet Akif Yılmaz – Kocaeli – Aralık 2021
Tahir Akyürek – Konya – Aralık 2021
Abdullah Ağralı – Konya – Kasım 2021
Gülay Samancı – Konya – Aralık 2021
Mustafa Hilmi Dülger – Kilis – Haziran 2021
Hakan Kahtalı- Malatya– Aralık 2021
Tamer Akkal- Manisa – Aralık 2021
Murat Baybatur – Manisa – Aralık 2021
Mehmet Ali Özkan – Manisa – Temmuz 2020
Cengiz Demirkaya – Mardin – Aralık 2020
Mehmet Emin Şimşek – Muş – Aralık 2020
Mustafa Açıkgöz – Nevşehir – Aralık 2021
Yücel Menekşe – Nevşehir – Aralık 2021
Metin Gündoğdu – Ordu – Haziran 2021
Şenel Yediyıldız – Ordu – Aralık 2021
Muhammed Avcı – Rize – Aralık 2021
Kenan Sofuoğlu – Sakarya – Aralık 2018
Recep Uncuoğlu – Sakarya – Aralık 2020
Ahmet Demircan – Samsun – Şubat 2021
Çiğdem Karaaslan – Samsun – Aralık 2021
Mehmet Habib Soluk – Sivas – Aralık 2021
Osman Ören – Siirt – Aralık 2020
Çiğdem Koncagül – Tekirdağ – Aralık 2021
Özlem Zengin – Tokat – Aralık 2020
Muhammet Balta – Trabzon – Ekim 2021
Adnan Günnar – Trabzon – Aralık 2019
Mehmet Altay – Uşak – Yemin Töreni 2018
Abdulahat Arvas – Van – Aralık 2021
Meliha Akyol – Yalova – Aralık 2021
Ahmet Büyükgümüş -Yalova – Aralık 2021
Polat Türkmen – Zonguldak – Aralık 2021
Ahmet Sami Ceylan – Çorum – Yemin Töreni 2018
Ahmet Mücahit Arınç – İstanbul – Aralık 2021
Mustafa Ataş – İstanbul – Aralık 2020
Aziz Babuşcu – İstanbul – Yemin Töreni 2018
Volkan Bozkır – İstanbul – Kasım 2021
Nurettin Canikli – İstanbul – Aralık 2021
Vedat Demiröz – İstanbul – Yemin Töreni 2018
Fatih Süleyman Denizolgun – İstanbul – Aralık 2021
Müşerref Pervin Tuba Durgut – İstanbul – Haziran 2021
Canan Kalsın – İstanbul – Aralık 2020
Erkan Kandemir – İstanbul – Haziran 2021
Mehmet Doğan Kubat – İstanbul – Kasım 2020
Mihrimah Belma Satır – İstanbul – Ekim 2021
Fatma Betül Sayan Kaya – İstanbul – Aralık 2020
Zafer Sırakaya – İstanbul – Aralık 2021
Hasan Turan – İstanbul – Aralık 2021
Serap Yaşar – İstanbul – Aralık 2021
Ahmet Hamdi Çamlı – İstanbul – Aralık 2021
Şirin Ünal – İstanbul – Aralık 2020
Hulusi Şentürk – İstanbul – Aralık 2021
Ceyda Bölünmez Çankırı – İzmir – Aralık 2021
Hamza Dağ – İzmir – Temmuz 2020
Binali Yıldırım – İzmir– Aralık 2018
Zemzem Gülender Açanal – Şanlıurfa – Aralık 2021
Mehmet Ali Cevheri – Şanlıurfa – Aralık 2021
İbrahim Halil Yıldız – Şanlıurfa – Temmuz 2018
Halil Özcan – Şanlıurfa – Aralık 2021
Rizgin Birlik – Şırnak – Aralık 2020
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Ahmet Haluk Koç -Ankara – Yemin Töreni 2018
Deniz Baykal – Antalya – Yemin Töreni 2018 (Rahatsızlığı mevcut)
Faik Öztrak – Tekirdağ – Aralık 2020
İlhan Kesici -İstanbul – Aralık 2021
Gürsel Tekin – İstanbul – Aralık 2019
Selin Sayek Böke – İzmir – Kasım 2021
Kamil Okyay Sındır – İzmir – Ekim 2021
Halkların Demokratik Partisi (HDP)
Berdan Öztürk – Ağrı – Aralık 2021
Feleknas Uca – Batman – Aralık 2021
Semra Güzel – Diyarbakır – Aralık 2020 (Tutuklu)
Pero Dundar – Mardin – Aralık 2021
Sıdık Taş – Siirt – Aralık 2021
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Muharrem Varlı – Adana – Aralık 2021
Erkan Haberal – Ankara – Aralık 2021
Mustafa Baki Ersoy – Kayseri – Aralık 2021
İbrahim Ethem Sedef -Yozgat – Aralık 2021
Memet Bülent Karataş – İstanbul Milletvekili – Aralık 2021
Edip Semih Yalçın – İstanbul – Nisan 2020
İzzet Ulvi Yönter – İstanbul – Aralık 2021
İYİP
Koray Aydın – Ankara – Aralık 2021
Lütfü Türkkan – Kocaeli – Temmuz 2021
Ahmet Çelik – İstanbul – Şubat 2020
Demokrat Parti (DP)
Cemal Enginyurt – Ordu – Aralık 2021
Bağımsız
Mensur Işık – Muş – Aralık 2019
Fatih Mehmet Şeker -İstanbul – Kasım 2018