130 kişinin zehirlenmesinin ardından Bolu'da 'depoları dezenfekte etme kararı' alındı

İçme suyu sebebiyle 130 kişinin zehirlendiği, 1 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu'da tüm içme suyu depolarının ve çeşmelerin 'beklenmeksizin, çok acil şekilde' dezenfekte edilmesi yönünde karar alındı.

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Bolu'da merkeze bağlı Yuva köyünde yaşayanların ishal, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle sağlık kurumlarına başvurması nedeniyle 20 Temmuz'da Vali Erkan Kılıç başkanlığında toplandı. Bolu Valiliği Abant Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentteki tüm içme suyu depoları ve çeşmelerinin dezenfeksiyon işlemlerinin 'çok acil şekilde' yapılmasına karar verdi. Dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra depo klorlama cihazlarının kontrol edilerek çalışır vaziyette tutulması kararlaştırıldı.

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara göre, köy su depolarının temizliğinin yapılmasına devam edilmesi, suların klorlanması ve depo temizliğiyle ilgili işlemler için köy muhtarlarınca bir kişinin görevlendirilecek. Görevlendirilen kişiler Valilik ve Kaymakamlıklara bildirilecek, konunun takibi ise İl Özel İdaresi ile Kaymakamlıklarca yapılacak.

Verilen kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi ve suç teşkil etmesi halinde TCK'nin 195. maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak idari ceza kesilecek.