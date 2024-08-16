13 üniversiteye rektör: Bakan yardımcısı ODTÜ'ye, TÜBİTAK Başkanı İTÜ'ye atandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Mandal, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Uğur Ünal, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamuran Eronat, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necip Şimşek, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Sözen ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş atandı.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Bakan yardımcısı ODTÜ'ye, TÜBİTAK Başkanı İTÜ'ye atandı

Yasaklama, baskı ve tartışmalı ODTÜ yolu projesiyle gündem olan ODTÜ'de Rektör Verşan Kök dönemi bitti. Erdoğan, Verşan Kök yerine eski ODTÜ'lü, üniversitede daha önce Rektör Yardımcılığı da yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil'i atadı. Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı olan Yozgatlıgil aynı zamanda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkez Başkanlığını yürütüyordu.

Atama sonrası sosyal medya hesabını kapatan Yozgatlıgil, ODTÜ'de Rektör Yardımcılığı yaptığı dönemde Kavaklık'taki ağaç katliamına tepki gösteren akademisyen ve öğrencileri "şov yapmakla" suçlamıştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de (İTÜ) Prof. Dr. İsmail Koyuncu rektörlükten alınarak yerine 22 Şubat 2018 tarihinden bu yana görevde olan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal atandı.

Dört dönem AKP Adana milletvekilliği yapan Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden atandı. Karar sonrası Ünüvar, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsıma göstermiş olduğu güven dolayısıyla bir kez daha şükranlarımı sunuyor, bu süreçte destek veren YÖK Başkanımız Sayın Prof.Dr. Erol Özvar’a teşekkür ediyorum" dedi.