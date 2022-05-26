13 ilde enerji nakil hatları için acele kamulaştırma

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü enerji nakil hatları nedeniyle 13 ilde acele kamulaştırma yapacağını duyurdu. Acele kamulaştırılacak alanlarla ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Adana, Ankara, Aydın, Çankırı, Denizli, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mersin ve Zonguldak'ta yapılacak enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce acele kamulaştırılacak.

Ayrıca Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre; yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak. Keşif bedeli 23 milyon 945 bin lira, geçici teminat bedeli ise 718 bin 350 lira olarak belirlendi. İhale, 14 Haziran Salı günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni hizmet binasında yapılacak. (ANKA)