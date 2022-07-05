128 milyar dolara dair yeni ayrıntılar... 'Satışı görenler konuşmak istiyor'

Ankara kulislerine göre muhalefet 128 milyar doları seçim döneminde tekrar gündeme getirecek. halktv.com.tr yazarı Barış Soydan, "İddiaya göre o dönemde bu satışlara şahit olan bazı Hazine ve kamu bankası yöneticileri bu konuda konuşmak istiyorlar" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak adına dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde 128 milyar dolar harcadığı iddia edilmişti.

Kasım 2020'de ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın tahminlerine göre merkez bankası Türkiye'de faizlerin düşük tutulması için 100 milyar dolardan fazla rezerv harcadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu iddiaları yalanladı ve rezerv kaybı olmadığını, bu paranın "Milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda" olduğunu iddia etmişti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise "Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir" demişti. "128 milyar dolar nerede?" kampanyası başlatan CHP ve muhalefet partileri bu soruyu sık sık gündeme getiriyor.

halktv.com.tr yazarı Barış Soydan, Ankara kulislerine göre muhalefetin, seçim öncesinde 128 milyar dolara dair yeni ayrıntılar açıklayacağını yazdı. Soydan, "128 milyar doların video kayıtları çıkar mı?" başlıklı yazısında özetle şöyle dedi:

"2019 ve 2020 yıllarında Merkez Bankası rezervlerinden satışın kamu bankaları aracılığıyla yapıldığı biliniyor. Buna ilişkin 27 Mart 2019’da Dünya gazetesinde yayınlanan “Gece TL'yi nöbetçi dealer savunuyor” başlıklı haber hâlâ internette duruyor.

İddiaya göre o dönemde bu satışlara şahit olan bazı Hazine ve kamu bankası yöneticileri bu konuda konuşmak istiyorlar.

Daha da ilginci, satışlar sürerken ekonomi yönetiminin hazine birimlerini ziyaret ettiğini gösteren kamera kayıtları ve fotoğrafların olduğunu söyleniyor.

CHP’de ekonomi bürokrasisini tanıyan bir milletvekiline bu iddiayı sordum. "Bize gelen iddiaların önüne arkasına bakıyoruz, emin olmadan açıklamak istemiyoruz" yanıtını aldım… Peki emin olduklarında? “O zaman Kemal Bey uygun görürse açıklar.”

Seçime doğru iki taraf da hazırlıklarını tamamlıyor."