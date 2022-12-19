125 maden işçisi habersiz kış günü işten çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Çomu köyünde bulunan Yılmaz Madencilik bünyesindeki kömür ocaklarından birisi; burada çalışan 125 işçiye herhangi bir bildirim yapılmadan kapatıldı. Çalışanların da işlerine son verildiği açıklandı.

Ocağın kapatılması nedeniyle işlerine son verilen işçiler maden sahasında toplanarak, işlerini geri almak amacıyla dün eylem yaptı. Şirket tarafından işçilere herhangi bir tazminat ödenmediği belirtilirken, çalışanlara 45 gündür de maaş ödenmediği dile getirildi. Maaşlarını talep eden işçiler, "Ben alın terimi istiyorum" dedi.

Yılmaz Madencilik Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Yılmaz ise kapanma nedeninin "şirket içerisinde hissedarlar arası yaşanan sorunlar olduğunu" öne sürdü. (ANKA)