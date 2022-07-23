12 yaşındaki kayıp çocuk ölü bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinin Karayakup Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Ongun'dan (12) uzun süre haber alamayan ailesi jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması yapıldı.

Ekipler evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan 50 metrelik kayalıkların altında çocuğun cesedini buldu. Düşme sonucu yaşamını yitirdiği düşünülen çocuğun cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.