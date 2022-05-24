12 yaşındaki çocuk sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı

İzmir’in Konak ilçesinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı mevkiinde yanında bulunan kız arkadaşıyla sahile gitmek isteyen 12 yaşındaki A.N.K. adlı kız çocuğu, araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmek istedi. A.N.K. Karataş Tramvay Durağı istikametinden Konak yönüne gitmekte olan tramvayın bir anda çarpmasıyla savruldu.

Tramvay ani fren yaparak dururuken, küçük kız tramvayın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve trafikte bulunan araç sürücüleri çocuğun yardımına koşarken, ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.N.K., daha sona İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunda ezilme ve kırıklar bulunan küçük kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan feci kaza trafikte bulunan bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)