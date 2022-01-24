12 yaşındaki çocuğu istismar eden tarikat hocası: Şeytana uydum

Ordu Fatsa’da bulunan Süleymancılara ait Özel Madenler Erkek Öğrenci Yurdu'nda 12 yaşındaki çocuk, kurs hocası Y.K. tarafından cinsel istismara uğradı. Çocuğun ailesiyle görüşen ve suçunu itiraf eden kurs hocası Y.K., "Şeytana uydum. Dün gece tövbe ettim. Secdeye kapandım” dedi. Y. K. hakkında "Çocuğun cinsel istismarı’", "Kişiyi hürriyetinden alıkoymak’" suçlarından dava açıldı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre olay B.K. isimli çocuğun yaşadıklarını annesine anlatması ile ortaya çıktı. Annesinin yanına giden B.K. onunla bir şey konuşmak istediğini ancak utandığını belirtti. Anne olayın üstüne giderek çocuğunun konuşmasını sağladı. B.K. yurt binasında yatılı kalan ve etüt hocası olan Y.K.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan aile çocuklarını da alarak yurt binasına gittiler. B.K. burada kurs yöneticilerine de yaşadıklarını anlattı. Aile çocuklarına istismarda bulunan Y. K. ile baş başa görüştü. İddiaya göre Y.K. bu görüşmede aileye, “Şeytana uydum. Dün gece tövbe ettim. Secdeye kapandım” dedi.

Ailenin şikayetçi olması üzerine Y. K. polise teslim edildi. Savcılık ifadesinin ardından Y.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İddianame

Soruşturmayı yürütülen Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı Y.K. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Y.K.'nin, "Çocuğun cinsel istismarı’" ve "Kişiyi hürriyetinden alıkoymak" suçlarından cezalandırılması istendi. İddianamede B.K.'nin yaşadıkları aktarıldı.

İddianame Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi’nde tarafından kabul edildi ve dava görülmeye başlandı. Sanık Y.K. mahkemede yaptığı savunmasında suçlamaları reddetti. Y.K. savunmasında, "Fatsa Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nin üyesiyim. Yurtta tamir, tadilat işlerine bakarım. Bunun dışında 8. sınıf öğrencilerinin derslerine yardım ederim. İlahiyat mezunuyum. Yurtta bulunduğum zamanlarda mağdurla birebir görüşmem olmamıştır. Bazen çocukların sorularına cevap vermiyorum. Bu sebeple mağdur bana sinirlenmiş olabilir. Mağdurun yurtta kalmak istememesi bu şikayete neden olmuş olabilir" dedi.

Dosya kapsamında çok sayıda çocuk tanık sıfatıyla dinlendi. Çocuklar Y.K.’nin derslerine yardımcı olduğunu ancak yurtta yatmadığını belirtti. Tanık Y.Ç. isimli çocuk ise arkadaşı B.K.'nin bir gün kendisini çağırdığını ve etüt hocası tarafından cinsel istismara maruz kaldığını anlattığını belirtti.