12 ilde IŞİD operasyonu: 26 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 12 ilde "IŞİD'in finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik" operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıklarınca 27 şüpheliye 12 ilde (Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa) eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği açıklandı.
İHA'nın haberine göre 26 şüpheli yakalandı, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.