12 bin kişinin yaşadığı mahalledeki atık tesisi isyan ettirdi

Mersin Karacailyas Mahallesi'nde insan sağlığı göz göre göre yok sayılıyor. Avrupa’nın çöplerini getiren uluslararası bir firma olan Ceta Geri Dönüşüm, Emek Mahallesi sınırları içerisine kurduğu tesisle, atık çöplerin geri dönüşümünü sağlıyor. Her türlü plastik, çeşitli atıklar ve tıbbi malzeme olduğu belirtilen tesiste, koku sorunu giderek büyüyor. Nefes alamadıklarını ve sokağa çıkamadıklarını söyleyen vatandaşlar, seslerinin duyulmasını istiyor. Bir kişi para kazanacak diye binlerce kişinin hayatını riske atıldığını vurgulayan mahalle sakinleri “Ölüden beter bir koku. Burada 12 bin kişi açıkça zehirleniyor.” diyerek isyan ediyorlar.

'Koku gitmezse biz gideceğiz'

Mahalleye yayılan kötü koku sebebiyle toplamda 30’a yakın dilekçe veren mahalle muhtarları, birkaç dilekçeden sonra sadece tesisin çevresine duvar örüldüğünü ifade ediyorlar.

Duvar örmenin kokuyu giderecek bir önlem olmadığını belirten Karacailyas Emek Mahalle Muhtarı Nuri Kalka “İki yıldan beridir böyle sıkıntı yaşıyoruz, biz ne kadar şikayet ettiysek kimse doğru dürüst ilgilenmedi, hiç kimse bize geri dönüş yapmadı, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe verdik, Çevre Koruma Daire Başkanlığı'na dilekçe verdik, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, CİMER’e yazdık, biz bunları ne kadar şikayet ettiysek bunlar o kadar fazla çalışmaya başladı. Her yere başvurumuzu yaptık. Artık bu duruma bir çözüm istiyoruz. Bu koku ölüden beter bir koku. Bu koku gitmez ise burada biz hastalanıp gideceğiz.” diyerek dilekçelerden ve şikayetlerden bir sonuç alınamadığını söyledi.

Tesisin haritadaki yeri

Kapatılması için dilekçe verildi

Artan kirlilikten rahatsız olan, Karacailyas Mahalle Muhtarları Nuri Kalka ve Ruknittin Koşar 8 Haziran 2021 tarihinde ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ruhsat Daire Başkanlığı'na ortak bir dilekçe yazarak şunları ifade ettiler:

“Karacailyas Emek Mahallesi 2511 Sokak'ta faaliyet göstermekte olan Ceta Geri Dönüşüm fabrikasının depoladığı ve işlediği atıkların yaydığı pis kokular ve makine sesleri mahalle sakinlerini rahatsız etmektedir. Ceta firması ruhsatsız çalışmalarına devam etmektedir, mahalle sakinlerinin aşırı şikayeti nedeniyle fabrikanın kapatılmasını talep ediyoruz.”

Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ikinci bir dilekçe

Büyükşehre yazılan dilekçeden bir gün sonra 9 Haziran 2021 tarihinde, muhtarlar Mersin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dilekçe vererek, “Fabrikanın depoladığı ve yaydığı pis kokular nedeniyle ayrıca makine gürültüleri mahalle sakinlerini rahatsız etmekte ve yaşamı çekilmez hale getirmektedir. Gece gündüz ruhsatsız faaliyet gösteren ve 1. derece atık işleyen geri dönüş firmasının faaliyetlerini son verilerek kapatılmasını arz ve talep ediyoruz.” talebinde bulundular.

Çöpler İngiltere'den geliyor

Muhtar Nuri Kalka bu süreçte fabrikanın çalışmaya devam ettiğini belirterek, “Avrupa’dan, İngiltere’den gelen bütün çöpler burada, her türlü çöpler geliyor ayrıca bunların içinde çocuk bezleri ve tıbbi atıklar bile var. Burası dayanılamayacak, yaşanmayacak hale geldi. Rüzgar nereye eserse bu koku oraya gidiyor. Biz kapanmasını istiyoruz, ruhsatın iptal edilmesini istiyoruz, Organize Sanayi’ye kurulsun. Eğer insanlara değer veriliyor ise kapanması gerekiyor.” ifadelerini yeniledi.

Denetim yapıldı ve olumsuzluk görülmedi

Ceta Plastik Ambalaj Toplama ve Geri Dönüşüm Firması'nın yaydığı pis koku ve çıkardığı gürültüler nedeniyle kapatılmasına yönelik verilen dilekçe çerçevesinde bir inceleme komisyonu oluşturulduğunu belirten mahalle sakinleri Komisyon'un raporunda “13 Temmuz 2021 tarihinde inceleme kurulu tarafından yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir.” ifadelerine yer verdiğini söylediler. Mahalle sakinleri komisyonun "1 yıl süreyle deneme izni" vererek firmanın çalışmasına devam etmesine izin verdiğini söylediler.

Tesisin hemen yanındaki çocuk parkı

'Denetime hazır bir günde denetlendi'

Firmaya, verilen 'Deneme İznine' tepki gösteren mahalle sakinleri bir dilekçe daha vererek “Ceta Ambalaj Toplama Ayırma Geri Dönüşüm ve Atık Bertaraf Etme Şirketine yönelik 13 Temmuz 2021 tarihinde inceleme kurulu tarafından yapılan denetimde olumsuzluklar bulunmamasını buradaki mahalle sakinleri adına hayret verici ve yanlı bulmaktayız. Ceta denetime hazır bir günde denetlenmiş, atıklar başka yere nakledilmiş makineler susturulmuştur. Pis kokuları ve aşırı gürültüleri mahalle halkı yaşamaktadır. Olumlu raporu ve çalışma iznini kınıyoruz.” ifadeleriyle durumun takipçisi olacaklarını belirttiler.

'Bakanlık ruhsatı 1 aya veriyor'

Firmanın bir yıllığına geçici olarak almış olduğu ‘Deneme İzninin’ bitimine sayılı günler kala, Karacailyas Mahallesi Muhtarı Ruknittin Koşar çarpıcı ifadeler kullanarak, “Şu anda Çevre Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü hepsi imza vermiş 1 ay içinde ruhsatı alıyor ve belediyenin elinden gelen bir şey yok üst bakanlık vermiş yetkiyi hepsi olumlu rapor veriyor ve şu mahallenin göbeğindeki manzarayı siz daha iyi görüyorsunuz.” ifadesini kullandı.

Yaşamları tehlikede

Verilen onca dilekçe, yapılan onca şikayetten sonra hiçbir çözüm bulamayan mahalle halkı koku ile yaşamaya devam ediyor. Bu gidişle herkesin hasta olacağını belirten bir mahalleli “Bizi öldürmek istiyorlar. Çocuklarımızın yaşamları tehlikede. Korona'dan ölmedik, kokudan öleceğiz.” dedi.

'Benzin ile yakabiliriz'

Bazı mahalle sakinlerinin, “Elimize benzin şişesi alıp, mahalle olarak semt olarak gidip yakabiliriz, ama böyle taşkınlığı yapmak istemiyoruz, biz devletimizin kararı ile yürümek istiyoruz.” diyerek durumun ne kadar ciddi olduğunu ve bıçağın kemiğe dayandığını gözler önüne serdi.