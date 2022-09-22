1198 yıl hapis talebinin gerekçesi: Cinsel saldırı, dayak, kölelik

Adnan Oktar hakkında istenilen 1198 yıl hapis cezasının gerekçeleri belli oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Oktar Cemaati'nin hedeflerine daha hızlı ulaşmak ve çıkar elde etmek için fotomontaj, gizli çekim, yalan haber ve bunlarla bağlantılı tehdit, şantaj, cinsel saldırı/istismar gibi yöntemlere başvurduğu belirtildi.

Savcının Adnan Oktar ve Cemaati'ne ilişkin mütalaasından başlıklar şöyle:

"Örgütün sistemi, mağdur olarak seçilen kişinin Adnan Oktar’ın sürekli kendi emrinde bulunan ve tüm emirlerini sorgusuz yerine getiren, cinsel saldırı başta olmak üzere hakaret, dayak gibi eylemlere tepki vermeyen bir köle/eşya haline getirilmesi örgüsüne sahip. Örgütte, FETÖ silahlı terör örgütü benzeri biçimde imam, bacılar, imam erkek kardeşler, düz bacılar, kız kardeşler şeklinde birbirleri içinde keskin bir astlık-üstlük ilişkisi ve Örgüt lideri Adnan Oktar’a mutlak itaatin bulunduğu hiyerarşik yapı var.

Örgüt, mali ve beşeri kazanımlarını ve kamuoyunezdindeki itibarını yitirmemek, hukuka aykırı faaliyetlerin ortaya çıkmaması ve gelişimini ivmelendirip hedeflerine daha hızlı ulaşmak ve çıkar elde etmek için fotomontaj, gizli çekim, yalan haber ve bunlarla bağlantılı tehdit, şantaj, cinsel saldırı/istismar gibi yöntemlere başvurmuştur.

Örgüte girmenin ve yükselmenin zor olmasının yanında, örgüte herhangi bir şekilde dahil olan kimsenin örgütten ayrılmasının da oldukça zor olduğu, örgütten ayrılmak isteyenlerin manevi baskı, tehdit, şantaja maruz bırakılması, ayrılanlara yönelik ise itibarsızlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi, esasen örgütün gerçek manasıyla bir gizli, hiyerarşik yapıya sahip bir suç örgütü olduğunun en güçlü kanıtıdır."