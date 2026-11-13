116 suçtan aranan Sercan Sayal yakalandığı Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan "yeni nesil organize suç örgütü" lideri Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde, "tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Sayal, Yunanistan'da yakalandı.

Yapılan çalışmalarda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, üç yaralama, bir kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirlendi.

İade işlemleri tamamlanan Sayal, Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından Türk Hava Yollarının (THY) TK1844 sefer sayılı uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Sayal, Interpol ve KOM İzmir ekiplerince uçaktan alınarak işlemleri için İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir'e götürülmesi beklenen Sayal'ın, tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

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