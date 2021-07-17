112 ambulans ekibi bıçaklı saldırıya uğradı

Samsun'da 112 ambulans ekibinde görevli sağlık çalışanları bıçaklanma ihbarı üzerine gittikleri olay yerinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Haber Merkezi

Samsun’da 112 Ambulans Servisi ekipleri bıçaklanma ihbarı üzerine Selahiye Mahallesi 2. Bulvar’ına gitti. Sağlık çalışanları gittikleri yerde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırganlar ambulansın içine de zarar verdi. Ambulans şoförü M.T.B. bıçaklı saldırgana müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı.

3 sağlık çalışanı kendilerine saldıran 2 kişiden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 kişi İlyasköy Polis Merkezi’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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