112 ambulans ekibi bıçaklı saldırıya uğradı

Samsun’da 112 Ambulans Servisi ekipleri bıçaklanma ihbarı üzerine Selahiye Mahallesi 2. Bulvar’ına gitti. Sağlık çalışanları gittikleri yerde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırganlar ambulansın içine de zarar verdi. Ambulans şoförü M.T.B. bıçaklı saldırgana müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı.

3 sağlık çalışanı kendilerine saldıran 2 kişiden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 kişi İlyasköy Polis Merkezi’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.