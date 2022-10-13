11 yıl önceki cinayette katil patron çıktı: 30 TL için

Mersin'de 11 yıl önce öldürülen hurdacı Mehmet Tekin'in (30) cinayet şüphelisi olarak hurda işinde patronu olan S.Y (41) yakalandı. Tekin ile S.Y.'nin 30 TL'lik alacak tartışmasıyla kavga ettikleri, bu sırada S.Y'nin başına sert bir cisimle vurduğu Tekin'in, beyin kanamasından öldüğü ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, HTS incelemeleri, saha çalışmaları ve alınan tanık ifadeleri neticesi elde edilen bilgilere göre olayın olduğu yer, şüpheli S. Y ile Mehmet Tekin'in geliş gidiş yolları tespit edilerek, güzergahtaki çok sayıda mahalleli ile görüşme yapıldı.

Görüşmelerin ardından, Mehmet Tekin'in o dönem hurda işinde patronu olan S.Y. ile arasındaki 30 TL'lik alacak konusu yüzünden çıkan tartışma sonrası darbedildiği ve beyin kanamasından öldüğü tespit edildi. Olaydan 1 yıl sonra kentten ayrılan S.Y., Muş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.