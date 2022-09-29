11. sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan'ı katleden Nizam Cansızlar: Şizofrenim

Aydın Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, geçen yıl 25 Temmuz 2021 tarihinde eşi Ayşe Tayhan ve kızı Yağmur Tayhan ile yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti.

Dönüş yolunda, saat 14.00 sıralarında, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip ailesinden ayrıldı.

Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine kızlarını merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Polisin yaptığı çalışma sonrasından olaydan 2 gün sonra Yağmur'un cansız bedeni Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerine 1 kilometre, babasının iş yerine ise 70 metre mesafede boş bir arazide bulundu.

Şüpheli, kan izlerinden yakalandı

Polis ekipleri, Yağmur Tayhan'ın cesedinin bulunduğu yerde yaptığı incelemede, hemen yan taraftaki Nizam Cansızlar'a ait iki katlı evin bahçesinde de kan izleri olduğunu fark etti. Kan izlerini takip eden polis, izlerin evin içine doğru gittiğini belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine polis, çilingir çağırdı.

Çilingirle eve giren polis, merdivenlerde de temizlenmeye çalışılmış kan izleri olduğunu belirledi. İzlerin evin teras katına kadar gittiği tespit edildi. Evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur Tayhan'ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu. Evde parmak izi incelemesi de yapan polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi.

Polis, eşi Almanya'da yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Nizam Cansızlar'ın telefon sinyalinden evine 1 kilometre mesafedeki Didim Belediye Parkı'nda olduğunu tespit etti. Ardından parkın çevresinde önlem alan polis, Cansızlar'ı burada uyurken yakaladı. Cansızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İlk duruşma görüldü

DHA'da yer alan habere göre Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün ilk duruşma görüldü. Kadın dernekleri de duruşmaya katılarak Tayhan ailesine destek verdi. Duruşmada Yağmur Tayhan’ın annesi Ayşe ve babası Mehmet Tayhan ile aile yakınları ve avukatları hazır bulundu. Hakimin cinayeti nasıl işlediğini sorması üzerine sanık Cansızlar, 'şizofreni hastası' olduğunu öne sürdü.

Duruşma esnasında sinir krizi geçiren Tayhan'ın anne ve babasını yakınları sakinleştirdi. Cansızlar'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan raporun istenmesi üzerine duruşma 17 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

Tayhan ailesinin avukatı Zekiye Baran, "Katilin akli dengesinin olmadığına, şizofren olduğuna dair birtakım savunmaları var. O nedenle de adli tıp kurumuna gönderildi. Ancak bizi mutlu eden olaylardan birisi mahkeme heyetinin gözlemi var. Adli dengesinin yerinde olduğuna dair gözlem tutanağa geçildi. Biz de biliyoruz ki akli dengesi yerinde. Zira olaydan bir hafta önce cinayeti planlamıştı" dedi.