11 kent için Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne (MGM) göre bugün öğleden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya’nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

İstanbul'da da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla sağanak yağış etkili olmaya başladı.

MGM'nin tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

Saat 06.00 sıralarında Marmara, İç Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak etkili olmaya başladı.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.